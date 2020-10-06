Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору эффективного антисептика
В Роспотребнадзоре жителям России рассказали, как правильно выбирать антисептик против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили на сайте ведомства во вторник, 6 октября.
Отмечается, что при выборе средства необходимо обращать внимание на спектр действия антисептика, количество спирта в нем, а также прочитать инструкцию, чтобы знать, сколько времени его надо втирать в кожу.
Эксперты рекомендуют выбирать антисептик с широким спектром действий, способный уничтожить бактерии и вирусы. В составе эффективного средства должно быть не менее 60 — 80 процентов изопропилового или этилового спирта.
— Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд, — уточнили в сообщении.
Чтобы уничтожить все вирусы, специалисты рекомендуют проводить процедуру трижды и не менее двух минут.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что некоторые люди с определенными генными мутациями не могут заболеть коронавирусом.
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