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Названа категория россиян с максимальным коллективным иммунитетом к COVID-19
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Названа категория россиян с максимальным коллективным иммунитетом к COVID-19

Виктория Родимкина

Общество

Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у дошкольников и детей раннего школьного возраста. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова во вторник, 6 октября.

Отмечается, что у 71 процента детей этого возраста наиболее явно выражен коллективный иммунитет к коронавирусу.

По словам Елены Ежловой, в исследовании поучаствовали 74,5 тысячи человек из 26 регионов РФ.

— По возрастным группам, максимальные — до 71 процента — показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста, — цитирует Ежлову ТАСС.

Ранее Москва установила антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 в сутки.

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