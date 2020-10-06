Названа категория россиян с максимальным коллективным иммунитетом к COVID-19

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Максимальный показатель коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у дошкольников и детей раннего школьного возраста. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова во вторник, 6 октября.

Отмечается, что у 71 процента детей этого возраста наиболее явно выражен коллективный иммунитет к коронавирусу.

По словам Елены Ежловой, в исследовании поучаствовали 74,5 тысячи человек из 26 регионов РФ.

— По возрастным группам, максимальные — до 71 процента — показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста, — цитирует Ежлову ТАСС.

Ранее Москва установила антирекорд по количеству новых заболевших COVID-19 в сутки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, можно ли ехать на отдых, если у ребенка в школе карантин