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Госпиталь для COVID-пациентов откроют в подмосковном парке «Патриот»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Госпиталь для COVID-пациентов откроют в подмосковном парке «Патриот»

Вероника Кузьминова

Общество

Временный госпиталь для больных коронавирусом откроется во вторник, 6 октября, в парке «Патриот» в Подмосковье. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, работу стационара запустят в 20:00. В госпитале установлены аппараты ИВЛ и другое необходимое оборудование.

Стационар в парке «Патриот» развернули еще весной. Тогда его мощности не пригодились.

— Сейчас мы страхуемся. Несмотря на то, что 42 госпиталя в Московской области работают и свободных коек 36 процентов, все-таки мы видим тревожную динамику, — сказал Воробьев в эфире телеканалу «Россия 24».

Также губернатор предупредил, что празднования юбилеев и свадеб нужно перенести, чтобы избежать серьезных ограничений из-за коронавируса. Он призвал избегать контактов с людьми, даже если из-за этого придется перенести намеченные праздники.

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