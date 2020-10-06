В Роспотребнадзоре заявили, что в мире испытываются более 30 вакцин от COVID-19

Фото: twitter.com/XHNews

В мире на стадии клинических испытаний находятся 36 вакцин от коронавируса. Об этом рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова во вторник, 6 октября.

— Сегодня 36 вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний в мире, — уточнила замглавы Роспотребнадзора.

Она отметила, что в РФ на данный момент существует 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных центрах, передает РИА Новости.

Ранее Елена Ежлова рассказала, у какой возрастной категории россиян максимально развит коллективный иммунитет к COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор объяснил, можно ли ехать на отдых, если у ребенка в школе карантин