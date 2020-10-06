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Путин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Российские власти готовы к любому развитию событий по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во вторник, 6 октября.

Глава государства уточнил, что угроза инфекции еще не отступила.

— Угроза вируса еще не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения, — сказал Путин.

Он отметил, что такие решения должны найти поддержку во всех фракциях Госдумы. Глава государства также поблагодарил парламент за напряженную и эффективную работу в сложных условиях на фоне пандемии коронавируса.

Президент добавил, что России жизненно необходима сплоченность граждан на фоне пандемии, передает РИА Новости.

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