Пассажир Московского метрополитена перепутал эскалаторы и попал на видео

Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

В Сети появился ролик, снятый очевидцами на станции метро «Комсомольская» в столице. Мужчина перепутал эскалаторы и попытался спуститься по тому, который ехал вверх. По пути пассажир расталкивал других людей.

Видео: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Видео появилось в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Пьяный мужик решил попытаться преодолеть этот вредный эскалатор, который движется вверх, когда ему нужно вниз», — значится в подписи к видео.

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