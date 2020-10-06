Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ряд столичных гостиниц оштрафуют за нарушение масочного режима
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ряд столичных гостиниц оштрафуют за нарушение масочного режима

Захар Чайченко

Общество

За нарушения перчаточно-масочного режима будут оштрафованы некоторые московские гостиницы, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Руслан Каюмов во вторник, 6 октября.

— Специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская». В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима: маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры на входе, — сообщил Руслан Каюмов.

Также он добавил, что гостиницы, в которых были выявлены нарушения, будут оштрафованы на 300 тысяч рублей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве становится сложнее

штрафгостиницакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Букет из чужих цветов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

«Мистрали», унесенные ветром

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как это важно — найти своего человека

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Все мнения
О проекте