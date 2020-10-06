Ряд столичных гостиниц оштрафуют за нарушение масочного режима

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За нарушения перчаточно-масочного режима будут оштрафованы некоторые московские гостиницы, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Руслан Каюмов во вторник, 6 октября.

— Специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская». В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима: маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры на входе, — сообщил Руслан Каюмов.

Также он добавил, что гостиницы, в которых были выявлены нарушения, будут оштрафованы на 300 тысяч рублей.

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