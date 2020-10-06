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Названы два типа заключенных, которым в тюрьме можно больше остальных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Названы два типа заключенных, которым в тюрьме можно больше остальных

Виктория Федотова

Общество

Из-за участившихся случаев мошенничества из тюрем в обществе возник вопрос, имеют ли право заключенные на гаджеты и телефоны. Несмотря на то, что арестанты отбывают наказание, с помощью техники они могут совершать новые преступления. Но есть два типа заключенных, которым доступно больше благ, чем остальным.

Об этом в эфире «Вечерки ТВ» рассказал эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.

Что можно в тюрьме

— Во-первых, это те, кто сотрудничает с администрацией. Как правило, это происходит в традициях ВЧК НКВД: доносы, рапорты, сведения, когда тебя везут в суд, и ты в процессе конвоирования собираешь информацию и несешь администрацию. Вторая категория — люди, чьи родственники готовы нести так называемую гуманитарную помощь в существенных размерах, — отметил эксперт.

Курьянов привел в пример супругу одного из осужденных, за счет которой был переделан штаб администрации учреждения и поменяли станки на одном из производств. На это понадобилось три года.

Бывший заключенный Олег Дубровкин добавил, что заключенные могут получать телефоны для совершения мошенничества от самих представителей администрации тюрьмы. Служебные преступления совершаются сотрудниками ФСИН.

По закону заключенные могут иметь в камере телевизор, микроволновую печь и холодильник.

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