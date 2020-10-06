Путин призвал россиян соблюдать санитарные правила

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин призвал граждан РФ соблюдать санитарные правила. Об этом он сообщил во вторник, 6 октября, на встрече с главами фракций Госдумы.

По его словам, в сложившейся эпидемиологической ситуации очень важно соблюдать санитарные правила.

— Это не пустые слова. На самом деле это нужно сейчас стране для сохранения здоровья людей. Да практически всей нации, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее президент РФ выразил надежду на то, что в середине октября будет зарегистрирована еще одна российская вакцина от коронавирусной инфекции.

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