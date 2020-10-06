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Гендиректор ВОЗ назвал возможный срок появления вакцины от COVID-19
Фото: twitter.com/mfame_guru

Гендиректор ВОЗ назвал возможный срок появления вакцины от COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье

Вакцина от коронавирусной инфекции может появиться до конца 2020 года. Об этом во вторник, 6 октября, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он выразил надежду, что до конца года у организации будет вакцина, сообщает Интерфакс.

С начала пандемии в мире коронавирусной инфекцией заболели свыше 35,8 миллиона человек. Из них выздоровели 26,9 миллиона пациентов. Всего в мире зафиксировано более миллиона летальных исходов.

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