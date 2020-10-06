Прокуратура Москвы начала проверку после падения девочки с качелей из-за обрыва крепления

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Россия, Москва, улица Новая Башиловка Карта всех событий

Проверку организовали после падения девочки с качелей в столице. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Новой Башиловке.

— По предварительной информации, на детской площадке несовершеннолетняя девочка упала с качелей в результате обрыва крепления. Пострадавшая смогла встать самостоятельно, — отметили в ведомстве.

Добавляется, что правоохранители оценят действия лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки, а также соблюдение требований безопасности при сборке и использовании оборудования площадки.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, передает агентство городских новостей «Москва».

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