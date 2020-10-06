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Путин вспомнил о «фантастически неожиданном» эпизоде из девяностых
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин вспомнил о «фантастически неожиданном» эпизоде из девяностых

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях к России, которые выдвигались в 1990-е годы международными финансовыми организациями. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили на сайте Кремля.

Путин вспомнил, что на просьбы России продлить сроки выплаты процентов по взятым кредитам международные финансовые организации потребовали от Москвы изменения внутриполитического курса.

— Это было фантастически неожиданным для меня. Но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми. Или мы вообще не будем никакими, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что тот случай повлиял на нынешнюю политику России и ее стремление не допустить, чтобы кто-то диктовал ей условия поведения.

Ранее Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова к тому, чтобы санкции, введенные в отношении Украины, были сняты.

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