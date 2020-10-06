Вирусолог объяснил, с чем связан осенний подъем заболеваемости COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Введение ограничительных мер в Москве поможет снизить интенсивность передвижения людей по городу. Такое мнение выразил российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

По его словам, ограничительные меры могут повлиять на ситуацию.

— Некоторые люди вместо того, чтобы куда-то поехать и пообщаться, подумают, что им нужно заплатить за проезд. Наверное, в какой-то мере это повлияет, — заявил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что главным отличием нынешнего подъема заболеваемости от весенней ситуации с коронавирусом является интенсивность.

— Сейчас буквально за несколько дней мы достигаем пика, который был у нас в мае. Видимо, рост на этом не остановится и пока будет продолжаться, — цитирует вирусолога ФАН.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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