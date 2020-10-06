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Уголовное дело возбудили по факту гибели девочки в пруду в Новой Москве
Фото: depositphotos.com

Уголовное дело возбудили по факту гибели девочки в пруду в Новой Москве

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Ширяево Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели девочки в пруду в Новой Москве. Об этом во вторник, 6 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Инцидент произошел вблизи деревни Ширяево поселения Первомайского. Там нашли тело 16-летней девушки с признаками утопления.

По предварительным данным, несовершеннолетняя отправилась на прогулку с младшей сестрой без сопровождения взрослых. Девочка зашла в воду и начала тонуть.

В настоящее время на месте случившегося работают следователи, они допрашивают родителей ребенка и очевидцев происшествия. Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование дела продолжается, говорится на официальном сайте СК.

Ранее стало известно, что детали происшествия проверяет столичная прокуратура.

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