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Исследование показало, сколько часов COVID-19 может сохраняться на коже
Фото: pexels.com/Lukas

Исследование показало, сколько часов COVID-19 может сохраняться на коже

Юлия Курганова

Здоровье

Исследование установило, что на коже человека COVID-19 может сохранять свою заразность до 9 часов подряд. Это почти в четыре раза дольше того, на что способен грипп. Это выяснили ученые из Университета префектуры Киото в Японии.

В ходе лабораторных экспериментов специалисты протестировали кожу умерших людей, которая довольно часто применяется в хирургии при пересадках кожи. Выяснилось, что на этой поверхности коронавирус сохранялся вплоть до 9 часов. Для гриппа этот срок не превышает примерно 2 часов.

Ученые полагают, что информация о жизнеспособности COVID-19 на коже будет положена в основу разработки новых методов профилактики контактного заражения. Это также демонстрирует, насколько важна гигиена рук и обработка других поверхностей.

До этого стабильность вируса SARS-CoV-2 на человеческой коже оставалась относительно неизвестной для науки. И вот сейчас исследователи сгенерировали модель безопасного воспроизводства этого вируса для клинических исследований. Она и показала, на что способен патоген, сообщается в журнале Clinical Infectious Diseases.

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