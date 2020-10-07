Врач-диетолог рассказала, с чем лучше есть творог

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Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем сочетать это продукт. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

Она отметила, что лицам старше 50 лет творог лучше употреблять каждый день 100-150 граммов по утрам. Вообще, взрослым людям этот продукт следует есть утром, так как он задерживает жидкость. Исключением являются кормящие матери, им, как и детям, хорошо употреблять творог вечером, потому что он дает белок для роста.

— Творог с зеленью — продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной — это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция, — рассказала врач в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что особенно вредный творог — сладкий. В нем много калорий, из-за этого происходит нарушение углеводного обмена. Также зачастую все сладкие творожные массы являются низкокачественными, в них содержится заменитель молочного жира.

Мухина сообщила, что определить, настоящий ли творог был куплен, можно в домашних условиях. Для этого нужно капнуть йодом в продукт. Если капелька посинеет, то это значит, что творог фальсифицированный. Это указывает на наличие в продукте крахмала, что говорит о его искусственности и ненатуральности. Диетолог отметила, что также творог не должен обладать кислым и резким запахом.

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