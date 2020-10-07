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Белый медведь напал на мужчину в Якутии
Фото: instagram.com/paulnicklen/

Белый медведь напал на мужчину в Якутии

Юлия Курганова

Происшествия

Вертолет авиации ФСБ РФ Ми-8 доставил в районную больницу поселка Тикси в Якутии оленевода, который пострадал от нападения белого медведя. Об этом сообщила в среду, 7 октября, пресс-служба пограничного управления (ПУ) ФСБ по восточному арктическому району.

Поступило сообщение о том, что на оленевода родовой общины коренных малочисленных народов Севера, стан которой находится на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, напал белый медведь. Пострадавшему от животного мужчине срочно требовалась медицинская помощь. Однако гражданская авиация не имела возможности в тот момент вылететь на остров.

Тогда начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району направил для эвакуации пострадавшего оленевода вертолет с пограничным нарядом, который облетал данную территорию в ходе несения службы.

Уточняется, что Ми-8 совершил посадку на Большом Ляховском и забрал на борт нуждающегося в помощи. Мужчину доставили в больницу, где его передали медикам, сообщает ТАСС.

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