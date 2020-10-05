Московский цирк прокомментировал гибель сотрудника из-за нападения медведя

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Вернадского, 7 Карта всех событий

Сотрудник цирка, который скончался в результате нападения медведя, нарушил технику безопасности. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

— 5 октября 2020 года погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому 7-летнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым грубо нарушил технику безопасности, — отмечается в публикации на официальном сайте цирка.

Факт нарушения подтверждают записи видеонаблюдения с камер и показания очевидцев инцидента. Согласно данным цирка, мужчина зашел в вольер и закрылся изнутри. После нападения дикого зверя ему пытались оказать помощь, однако сотрудник скончался от полученных ран в больнице имени Виноградова.

Уточняется, что мужчина работал в заведении почти год, его обязанности заключались в уходе за животными.

В настоящее время на территории цирка работают следователи и полицейские, они устанавливают подробности случившегося.

Представители цирка выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Следственном комитете (СК) сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, похожий случай произошел в подмосковном цирке шапито 1 октября. Медведь напал на дрессировщика и ребенка. Животное в этот момент было без намордника.

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