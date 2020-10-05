Московский цирк прокомментировал гибель сотрудника из-за нападения медведя
Сотрудник цирка, который скончался в результате нападения медведя, нарушил технику безопасности. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского.
— 5 октября 2020 года погиб сотрудник, который принял самовольное решение войти в вольер к взрослому 7-летнему медведю. Данный сотрудник не имел никакого права входить в вольер. Войдя, он тем самым грубо нарушил технику безопасности, — отмечается в публикации на официальном сайте цирка.
Факт нарушения подтверждают записи видеонаблюдения с камер и показания очевидцев инцидента. Согласно данным цирка, мужчина зашел в вольер и закрылся изнутри. После нападения дикого зверя ему пытались оказать помощь, однако сотрудник скончался от полученных ран в больнице имени Виноградова.
Уточняется, что мужчина работал в заведении почти год, его обязанности заключались в уходе за животными.
В настоящее время на территории цирка работают следователи и полицейские, они устанавливают подробности случившегося.
Представители цирка выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в Следственном комитете (СК) сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, похожий случай произошел в подмосковном цирке шапито 1 октября. Медведь напал на дрессировщика и ребенка. Животное в этот момент было без намордника.
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