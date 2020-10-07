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Более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более тысячи пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Вероника Кузьминова

Город

За сутки в столице выписались из больниц 1262 пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 октября.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 256 362 человек, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Ранее вирусолог объяснил, с чем связан осенний подъем заболеваемости COVID-19.

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