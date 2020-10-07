Уголовное дело возбудили после госпитализации 13 детей в Великих Луках

Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации 13 школьников с торжественной линейки в Великих Луках. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Псковской области в среду, 7 октября.

Ранее сообщалось, что 5 октября 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.

Предварительно, у школьников диагностировали отравление неустановленным веществом.

Сотрудники СК опросили детей, их родителей и учителей школы относительно обстоятельств случившегося. Будут проведены химические исследования, добавили в ведомстве.

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