Уголовное дело возбудили после госпитализации 13 детей в Великих Луках
Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации 13 школьников с торжественной линейки в Великих Луках. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Псковской области в среду, 7 октября.
Ранее сообщалось, что 5 октября 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.
Предварительно, у школьников диагностировали отравление неустановленным веществом.
Сотрудники СК опросили детей, их родителей и учителей школы относительно обстоятельств случившегося. Будут проведены химические исследования, добавили в ведомстве.
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