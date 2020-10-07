Сентябрь 2020 года в мире стал самым теплым за всю историю

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Сентябрь этого года в мире стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте европейской программы спутникового мониторинга Copernicus.

Отмечается, что сентябрь 2020 года был на 0,05 градуса теплее, чем тот же месяц прошлого года. Также он был теплее на 0,08 градуса, чем сентябрь 2018 года.

— Необычно высокие температуры фиксировались на севере Сибири, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Южной Америки и Австралии, — уточнили в сообщении.

По данным исследования, температура воздуха в европейских странах в первый месяц осени 2020 года была на 0,2 градуса выше, чем в сентябре 2018 года, который до этого считался самым теплым за всю историю.

Читайте также: Ученые подтвердили беспрецедентное повышение температуры морей и океанов