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Ученые подтвердили беспрецедентное повышение температуры морей и океанов
Фото: pixabay.com

Ученые подтвердили беспрецедентное повышение температуры морей и океанов

Кирилл Николаев

Наука

Ученые-климатологи подтвердили беспрецедентное повышение температуры морей и океанов. Об этом сообщает издание Journal of Operational Oceanography.

По мнению специалистов, температура воды повышается из-за глобального потепления. В морях Европы подобная ситуация наблюдается с 2018 года. Большая масса теплой воды образовалась и на северо-востоке Тихого океана. Эта ситуация была аналогична той, что наблюдалась в 2013 году. Тогда теплая морская волна оказала катастрофическое воздействие на подводных обитателей.

Ученые считают, что изменение климата провоцирует увеличение кислотности морской воды из-за поглощения углекислого газа из атмосферы. В связи с этим стоит предпринять срочные меры по долгосрочному мониторингу Мирового океана.

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