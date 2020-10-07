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Колокольцев назвал анахронизмом сторублевый штраф за повторное нарушение ПДД
Фото: mvdmedia.ru / МВД Медиа

Колокольцев назвал анахронизмом сторублевый штраф за повторное нарушение ПДД

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что за повторные нарушения правил дорожного движения (ПДД) следует ужесточить административные санкции.

— Наша позиция проста и прозрачна: при повторном нарушении необходимо ужесточать и увеличивать штрафные санкции. Величина штрафа в размере 100 рублей — это уже какой-то анахронизм, — сказал он во время выступления в Совете Федерации.

Кроме того, глава МВД уточнил, что нарушения, которые были совершены впервые, не должны наказываться строго. Это касается тех правонарушений, последствия от которых не представляют особой опасности.

Однако, заявил Колокольцев, нарушения, которые напрямую касаются безопасности граждан, должны наказываться высокими штрафами, сообщает Интерфакс.

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ПДДштраф для водителяВладимир Колокольцев
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