Что грозит водителю электросамоката, выехавшему на МКАД с младенцем

Фото: Telegram-канал «Московские новости»

Мужчина на электросамокате прокатился по МКАД, при этом за спиной у него был малолетний ребенок. Видео происшествия появилось в Сети. ГИБДД уже проводит проверку и устанавливает личность нарушителя. Какое наказание может грозить ездоку, «Вечерней Москве» рассказал юрист, руководитель компании «Автоликбез» Дмитрий Славнов.

— Надо помнить, что лицо, перемещающееся на электросамокате, который имеет мощность до 4 кВт, в законодательстве приравнивается к пешеходу, велосипедисту или возчику. Предъявить ему можно нарушение ПДД, попадающее под пункт 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Его появление на проезжей части эстакады влечет за собой наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей, — уточнил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что жизнь ребенка, несомненно, была подвергнута опасности, поскольку электросамокаты не предназначены для транспортировки младенцев. По его словам, подобное деяние может рассматриваться правоохранительными органами как оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

С точки зрения Уголовного кодекса рискованная транспортировка младенца за спиной самокатчика по МКАД может рассматриваться как противоправное деяние, предусмотренное статьей 125 УК РФ, сказал эксперт. Максимальное наказание в этом случае — год лишения свободы, уточнил Славнов. Он назвал более вероятным решение о штрафе, который по этой же статье может составить до 80 тысяч рублей.

Эксперт заметил, что законодательная база постоянно совершенствуется и корректируется. Однако иногда прогресс опережает нормативные акты. В качестве примера Славнов привел определение «опасное вождение», относительно которого с 2014 года ведутся дискуссии. Юрист рассчитывает, что в недалеком будущем будут приняты дополнения, регламентирующие управление популярными индивидуальными средствами движения — гироскутерами, моноколесами, электросамокатами и др.

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