Три человека погибли после ДТП с автобусом в Дагестане
Три человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с автобусом в Дагестане. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Дагестан.
Инцидент произошел на федеральной автодороге в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин.
Пострадавших госпитализировали. Среди них есть восемь детей. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.
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