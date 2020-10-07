Три человека погибли после ДТП с автобусом в Дагестане

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Три человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с автобусом в Дагестане. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Дагестан.

Инцидент произошел на федеральной автодороге в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин.

Пострадавших госпитализировали. Среди них есть восемь детей. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Конфликт со стрельбой произошел на северо-востоке столицы