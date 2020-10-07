Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Три человека погибли после ДТП с автобусом в Дагестане
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Три человека погибли после ДТП с автобусом в Дагестане

Кирилл Николаев

Происшествия

Три человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с автобусом в Дагестане. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Дагестан.

Инцидент произошел на федеральной автодороге в Кизлярском районе. В ДТП участвовали пять машин.

Пострадавших госпитализировали. Среди них есть восемь детей. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Конфликт со стрельбой произошел на северо-востоке столицы

Республика ДагестанДТПпострадавшие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Все мнения
О проекте