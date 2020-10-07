Более 200 миллионов человек воспользовались санитайзерами на станциях метро и МЦК

Фото: АГН «Москва»

Более 200 миллионов человек воспользовались санитайзерами на станциях метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в среду, 7 октября, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта столицы.

— Санитайзеры пользуются большой популярностью у москвичей. С момента их установки антисептиками воспользовались свыше 200 миллионов человек, — отметили в публикации.

В среднем каждый день дезинфицируют кожу рук около двух миллионов человек, причем треть из них являются пассажирами метро.

Наиболее популярными стали аппараты, расположенные на станциях ВДНХ, «Царицыно» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии.

Дептранс напомнил, что обработка рук является одной из необходимых мер противодействия коронавирусной инфекции. Также в ведомстве напомнили гражданам о необходимости носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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