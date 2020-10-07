ЦОДД проведет онлайн-встречу с жителями Юго-Западного округа Москвы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Новая встреча с жителями Юго-Западного административного округа Москвы пройдет онлайн 15 октября. В рамках мероприятия сотрудники столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) ответят на вопросы горожан.

Также на встрече будут присутствовать представители префектуры округа. Участники обсудят обустройство пешеходных переходов, изменение дорожной разметки, создание парковок и другие важные темы.

Ранее в каждом округе города состоялись онлайн-встречи. ЦОДД реализовал ряд просьб жителей. Например, создание вафельной разметки на одном из дорожных участков в Зеленограде, установку дорожных знаков и так далее.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Встреча пройдет на платформе Zoom.

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