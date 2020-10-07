Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержан один рейс и пятнадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены три рейса. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и двенадцать отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Август стал самым популярным месяцем для поездок по стране