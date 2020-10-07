Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Город
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержан один рейс и пятнадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены три рейса. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и двенадцать отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Август стал самым популярным месяцем для поездок по стране

аэропортыотмена и задержка рейсовМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте