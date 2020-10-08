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«Любовь»: Тимати показал игры с домашним тигром
Тимати показал подросшее животное / Фото: instagram.com/timatiofficial

«Любовь»: Тимати показал игры с домашним тигром

Юлия Курганова

Звезды

Рэпер Тимати еще летом завел настоящего хищника — двухмесячного амурского тигренка. Тогда в его социальной сети появилось видео игр с питомцем, которого артист назвал Рони. Сейчас, через четыре месяца, Тимати показал подросшее животное, которое достигло уже больших размеров.

В новом ролике запечатлены игры рэпера с тигром, которого он обнимает, лежа на постели, и ласково называет своей любовью.

Но подписчики знаменитости не стали скрывать скепсиса и в комментариях написали о том, что дикому животному лучше жилось бы в природе.

«Любовь до поры до времени»; «Бред. Это дикое животное, которое хочет быть свободным, а не на поводке. Но до тебя все равно это не дойдет. Свои интересы превыше всего, конечно же»; «Не забывайте, что это хищник»; «Тимон, смотри, не стань стар-бургером»; «Вот это настоящая любовь Тимати! А то все Насти да Алены», — отметили фолловеры.

Ранее СМИ сообщили, что Тимати может стать новым участником шоу «Холостяк». Несколько недель назад музыкант расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой, с которой встречался на протяжении шести лет.

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