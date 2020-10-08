Токсинов в морской воде на Камчатке не обнаружили

Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В воде и воздухе в районе Авачинского залива на Камчатке, где произошло загрязнение и погибли морские животные, не было выявлено токсинов. Об этом рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

— Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено, — сказал глава региона.

Он отметил, что были получены отрицательные пробы на гептил, вокруг которого ходило много слухов в соцсетях.

Владимир Солодов уточнил, что превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, которые были выявлены накануне, не могли привести к подобной ситуации.

По словам губернатора, опасных веществ также не было обнаружено и в воздухе. Пока специалисты отрабатывают все версии загрязнения. Одна из них — разлив топлива, другая — явления в самом океане, передает РИА Новости.

Ситуация на Камчатке

На прошлой неделе местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По предварительным данным минприроды региона, речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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