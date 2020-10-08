Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Президент Сирии ответил на слова Трампа о планах по его ликвидации
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Президент Сирии ответил на слова Трампа о планах по его ликвидации

Виктория Родимкина

В мире

Президент Сирии Башар Асад ответил на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о его планах по ликвидации сирийского лидера.

По словам Асада, американцы десятилетиями практиковали такой метод работы, как убийство.

— Убийство — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового, — цитирует Башара Асада РИА Новости.

По его словам, при любом развитии событий нужно учитывать, что подобные планы у Америки всегда существовали. А Сирии, уточнил президент, нужно ожидать от американцев в условиях конфликта чего-то похожего.

Президент уточнил, что США незаконно оккупировали Сирию и поддерживают террористов. Он добавил, что ничто не удержит Америку от жестких действий и атак, если в международных отношениях не наступит баланс.

Ранее Трамп заявил, что рассматривал вариант с устранением Башара Асада, но его якобы отговорил Джеймс Мэттис, который на тот момент занимал пост министра обороны.

Читайте также: Асад обвинил Турцию в использовании террористов из Сирии в Нагорном Карабахе

Башар АсадДональд ТрампСирия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте