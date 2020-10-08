Президент Сирии ответил на слова Трампа о планах по его ликвидации

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Президент Сирии Башар Асад ответил на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о его планах по ликвидации сирийского лидера.

По словам Асада, американцы десятилетиями практиковали такой метод работы, как убийство.

— Убийство — это американский метод работы, modus operandi, они делают это постоянно на протяжении десятилетий. Повсюду, во всех уголках мира. Здесь нет ничего нового, — цитирует Башара Асада РИА Новости.

По его словам, при любом развитии событий нужно учитывать, что подобные планы у Америки всегда существовали. А Сирии, уточнил президент, нужно ожидать от американцев в условиях конфликта чего-то похожего.

Президент уточнил, что США незаконно оккупировали Сирию и поддерживают террористов. Он добавил, что ничто не удержит Америку от жестких действий и атак, если в международных отношениях не наступит баланс.

Ранее Трамп заявил, что рассматривал вариант с устранением Башара Асада, но его якобы отговорил Джеймс Мэттис, который на тот момент занимал пост министра обороны.

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