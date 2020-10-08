Эксперт рассказал, откуда появляется эхо при разговоре по телефону

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Гибридное и акустическое эхо во время разговора по мобильному может возникнуть из-за нескольких факторов. Об этом в четверг, 8 октября, рассказал руководитель отдела сетевых проектов Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Данилов.

Он отметил, что гибридное эхо может появиться из-за проблем в аналоговых сетях передачи голоса, а также из-за отсутствия функции шумоподавления.

— В этих случаях появление эха может быть связано с браком на линии или неисправностью передающего кабеля, — объяснил специалист.

Также он добавил, что в ходе соединения может быть задействована проблемная аналоговая линия или устаревшая аппаратура, тогда эхо будет слышно всем участникам разговора. Эксперт уточнил, что эффект эха может появляться в IP-сетях, если не активировать функцию эхоподавления.

Данилов рассказал, что связи между эхом и прослушиванием телефона нет, передает агентство «Прайм».

— Возможно, 30 лет назад действительно могли кустарным способом вклиниться в телефонную линию, чтобы прослушать важный разговор, но сейчас так никто не делает. Если кто-то захочет прослушать ваш телефон, он сделает это так, что вы об этом не узнаете, — заключил специалист.

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