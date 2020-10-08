Доктор Мясников рассказал о двух типах коронавируса

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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале о двух видах коронавируса.

— Для понимания сущности проблемы, более правильно сказать, что мы имеем дело с двумя болезнями, — сообщил врач Мясников.

По его словам, первый тип, названный им «КОВИД-1», по своим симптомам схож с ОРЗ и является самым распространенным среди инфицированных.

— Еще в «доковидную» эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, — рассказал Мясников.

Он добавил, что данные четыре разновидности болезни известны вирусологам с 60-х годов прошлого столетия, и они также добрались до человека через летучих мышей.

Второй тип, который Мясников обозначил «КОВИД-2», — это вирусная пневмония, встречающаяся гораздо реже, чем бессимптомное ОРЗ.

— И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению. Кстати, вирусная пневмония может быть вызвана и «человеческими» коронавирусами. Со смертностью у пожилых — внимание! — 10 процентов, — заключил доктор.

В завершение Александр Мясников объяснил, что пациентам с первым типом предстоит амбулаторное лечение, а со вторым — стоит отталкиваться от клинической картины.

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