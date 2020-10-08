Песков оценил ситуацию с перехваченным разговором Варшавы и Берлина

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У Кремля нет детальной информации о результатах анализа российских спецслужб по перехваченному разговору представителей Варшавы и Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 октября.

Он отметил, что российские спецслужбы провели работу с полученными от белорусских коллег записями якобы перехваченного разговора представителей Берлина и Варшавы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил, что разведка страны перехватила разговор Варшавы и Берлина про Алексея Навального. В начале сентября Белоруссия передала ФСБ России записи разговора.

— Детальной информации на этот счет нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо, — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, что именно сделали спецслужбы.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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