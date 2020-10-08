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Маршруты наземного транспорта в районе метро «ЦСКА» изменятся 8 октября
Фото: Анна Быкова

Маршруты наземного транспорта в районе метро «ЦСКА» изменятся 8 октября

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

Маршруты наземного транспорта в районе метро «ЦСКА» изменятся 8 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что с 16:30 автобус № 175 поедет от метро «Сокол» до Песчаной площади. Автобус № 818 изменит маршрут от метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт», а также от Силикатного завода до Песчаной площади.

Маршруты изменятся из-за проведения футбольного матча между сборными России и Швеции на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее стало известно, что в связи с ремонтом путей с 10 октября трамваи девяти маршрутов не будут ходить в районе Строгино, между станциями метро «Щукинская», «Войковская», «Сокол» и «Дмитровская».

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