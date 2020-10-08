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Попова сообщила, что значимых мутаций коронавируса не произошло
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова сообщила, что значимых мутаций коронавируса не произошло

Виктория Родимкина

Здоровье

Никаких значимых изменений коронавирусной инфекции, которые могли бы повлиять на развитие эпидемиологического процесса в России, не было обнаружено. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 8 октября.

— На сегодняшний день каких-то изменений в вирусе, значимых для эпидемиологического процесса, не наблюдается. Да, конечно, это живой вирус, у него есть изменения, он меняется, но меняется значительно медленнее, чем вирус гриппа, — сказала Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

По ее словам, не произошло никаких изменений, которые сделали бы COVID-19 более злым, патогенным. В таких состояниях, по мнению врача, вирус быстрее передается от человека к человеку.

Ранее Анна Попова рассказала, что поможет избежать введения ограничительных мер в России.

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