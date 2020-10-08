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Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче 8 октября
Фото: NECHAEVA

Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче 8 октября

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, 3-я Песчаная улица, 2А Карта всех событий

Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на футбольном матче между сборными России и Швеции, который пройдет 8 октября в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Там уточнили, что матч состоится на стадионе «ЦСКА», передает агентство городских новостей «Москва».

— Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности при проведении встречи будут задействованы более 1,3 тысячи человек, в том числе свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 500 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и свыше 200 сотрудников полиции и омоновцев, — рассказали в пресс-службе.

Стадион и территорию, которая к нему прилегает, обследуют кинологи со служебными собаками, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Москве.

Ранее сообщалось, что маршруты наземного транспорта в районе метро «ЦСКА» изменятся 8 октября из-за проведения футбольного матча между сборными России и Швеции.

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футбольный матчБезопасностьМосква
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