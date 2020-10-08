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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 октября
/ Фото: Анна Быкова

Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 октября

Юлия Ямпольская

Общество

Синоптики рассказали о похолодании, которое ожидается в Москве в пятницу, 9 октября. Об этом сообщили на сайте центра погоды «Фобос»

Отмечается, что по территории региона пройдет холодныйатмосферный фронт.

— Облаков в небе станет больше, временами будут идти дожди, а температурный фон понизится на 5-6 градусов, однако даже это похолодание не вернёт показания термометров в рамки климата, — уточнили специалисты.

Эксперты рассказали, что температура воздуха в пятницу достигнет 12-14 градусов выше ноля. Также москвичей ожидают дожди.

— Ну а в воскресенье власть над погодой вернёт себе антициклон, а это обещает возвращение бабьего лета, солнечную и сухую погоду с дневной температурой в 15-17 градусов, — отметили синоптики.

Они также подчеркнули, что первая половина следующей недели в столице ожидается теплой.

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные в Москве не ожидается существенных осадков, днем температура не упадет ниже 15 градусов. Днем столбики будут держаться на отметке плюс 15 градусов. Ночью прогнозируется плюс 5–10.

Читайте также: Синоптики пообещали москвичам еще неделю тепла

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