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Школу на 200 мест по программе реновации построят на юге Москвы
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Школу на 200 мест по программе реновации построят на юге Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Школа по программе реновации появится в Донском районе в квартале 63б. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что на территории площадью 24 гектара построят школу, а также благоустроят территорию.

На юге Москвы в Донском районе по программе реновации запланировано возведение средней образовательной школы на 200 мест площадью 3,5 тысячи квадратных метров у Севастопольского проспекта. В рамках развития транспортной инфраструктуры документом предполагается строительство бокового проезда Севастопольского проспекта, устройство вдоль внутриквартальных проездов,​ тротуаров, пешеходных переходов и остановок наземного городского общественного транспорта, — уточнил Левкин.

Также стало известно, что во дворах жилых домов разместят детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха детей и взрослых.

Сергей Левкин напомнил, что в Донском районе по программе реновации около 4,9 тысячи человек получат новые квартиры. Сносу подлежат 21 пятиэтажка, четыре дома будут реконструированы после их отселения.

— Для волнового переселения подобраны три «стартовые» площадки по следующим адресам улица Малая Тульская, владение 55/1, Севастопольский проспект, владение 7, корпус 6/1, Варшавское шоссе, владение 8а–10а, — заключил Левкин.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации в столичном районе Лосиноостровский введут в эксплуатацию в следующем году. Объект рассчитан на 90 квартир: 22 однокомнатных, 61 двухкомнатную и семь трехкомнатных. Общая жилая площадь превысит пять тысяч квадратных метров.

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