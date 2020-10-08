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Металлические обломки и воронку в земле обнаружили в Дагестане
Фото: Следственный комитет РФ

Металлические обломки и воронку в земле обнаружили в Дагестане

Евгения Звощик

Происшествия

Пастух в Дагестане обнаружил в горной местности воронку в земле и металлические обломки, которые напоминают остатки снаряда. За несколько дней до этого жители нескольких соседних сел слышали какой-то гул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Агульского района в республике.

Отмечается, что нашедший обломки собрал часть из них и привез в один из населенных пунктов.

— Привлечены сотрудники правоохранительных органов, — пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что информация была доведена до компетентных органов, которые займутся выяснением обстоятельств. В администрации добавили, что никаких разрушений зданий нет.

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правоохранительные органыбоевые снарядыРеспублика Дагестан
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