Металлические обломки и воронку в земле обнаружили в Дагестане
Пастух в Дагестане обнаружил в горной местности воронку в земле и металлические обломки, которые напоминают остатки снаряда. За несколько дней до этого жители нескольких соседних сел слышали какой-то гул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Агульского района в республике.
Отмечается, что нашедший обломки собрал часть из них и привез в один из населенных пунктов.
— Привлечены сотрудники правоохранительных органов, — пояснил собеседник агентства.
Уточняется, что информация была доведена до компетентных органов, которые займутся выяснением обстоятельств. В администрации добавили, что никаких разрушений зданий нет.
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