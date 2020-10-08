Музыкальный конкурс открывает новые имена

Наташа WINESMOKE, победитель музыкального конкурса / Фото: Пресс-служба «Новое Радио»

«Новое Радио» объявило победителя третьего сезона конкурса «Музыкастинг». Лучшей из 5500 претендентов с песней «Роботы» названа Наташа WINESMOKE. Теперь артистку ждет запись сингла и его последующая ротация на «Новом Радио», съемка клипа и контракт с лейблом Zhara Music, а также гарантированное включение в лайнап популярных музыкальных фестивалей VK Fest и «ЖАРА».

За конкурсом следили миллионы слушателей «Нового Радио», а видео с выступлениями участников в концертной студии радиостанции собрали более 5 000 000 просмотров. Десятки тысяч пользователей «ВКонтакте» голосовали за понравившихся музыкантов вместе со звездным жюри, в которое вошли Игорь Николаев, Дима Билан, Мари Краймбрери, Артик (Artik & Asti), ELMAN, Filatov & Karas, композитор и продюсер Алексей Романоф, музыкальный продюсер и соосновательница Velvet Music Aлена Михайлова, сооснователь лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев (Bahh Tee), директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте Константин Сидорков и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов.

Лидером по итогам совместного голосования аудитории «Нового Радио» и жюри стала Наталья Винокурова. Идея песни «Роботы» у солистки WINESMOKE родилась во время просмотра сериала «Черное зеркало».

Конкурс вызвал серьезный ажиотаж в музыкальной индустрии. По словам генерального продюсера «Нового Радио» Романа Емельянова, рекордное количество заявок, пристальное внимание прессы и значительный интерес аудитории вдохновили команду станции начинать подготовку к следующему сезону шоу.

— Все отборочные туры и финал получились просто бомбическими, профессиональный уровень начинающих артистов очень высокий, накал борьбы сумасшедший, жюри отработало шикарно! Поэтому не буду скрывать, мы уже планируем «Музыкастинг 4.0» — ровно через год. Анкеты начнем принимать будущей весной.

Так что те, кто не успел подать заявку в этом году, смогут попытать счастья в следующем.

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