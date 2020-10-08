Курсы доллара и евро снизились на Мосбирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 63,09 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 по московскому времени в четверг, 8 октября.

Таким образом, курс евро составил 91,33 рубля. В свою очередь, средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» снизился на 48,73 копейки и достиг показателя 77,70 рубля.

Ранее аналитик спрогнозировал рост стоимости доллара до 80–85 рублей к концу года.

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