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Ученые выяснили, что низкий голос у мужчин может указывать на склонность к изменам
Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что низкий голос у мужчин может указывать на склонность к изменам

Оксана Васильева

Общество

Китайские ученые провели эксперимент, который показал, что привлекающий внимание женщин низкий голос у мужчин может указывать на склонность к изменам, пишет сайт argumenti.ru.

Была сделана запись голоса около 90 представителей сильной половины человечества и проведен тест на склонность к измене. Далее эксперты проанализировали голоса на предмет частот и тонов, которые зависят от ряда факторов, например, формы гортани и уровня тестостерона в организме.

В результате был сделан вывод, что низкий тембр голоса у мужчины гораздо привлекательнее для женщин, но такие мужчины редко испытывают угрызения совести из-за измены.

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