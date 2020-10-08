Более 12,2 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За минувшие сутки в Вооруженных Силах РФ от коронавирусной инфекции выздоровели 48 военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ в четверг, 8 октября.

Таким образом общая численность выздоровевших в войсках выросла до 12 239 человек. На сегодняшний день установлено 1085 военнослужащих с положительными результатами анализа на коронавирус. Из них в госпиталях Минобороны России нходятся791 человек. В свою очередь в изоляторах по месту службы проходят лечение три человека. Еще семь военных поместили в лечебные учреждения системы гражданского здравоохранения, а 284 — изолировали на дому.

В тяжелом состоянии находятся четыре человека, в состоянии средней тяжести — 15 человек, остальные не имеют симптомов заболевания, сообщается на сайте Минобороны.

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