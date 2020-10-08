Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о результатах анализов детей, которые потеряли сознание на линейке
Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

Стало известно о результатах анализов детей, которые потеряли сознание на линейке

Евгения Звощик

Общество

Анализы крови учеников школы № 7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на торжественной линейке, показали полное отсутствие токсинов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 8 октября, в своих соцсетях.

— Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина, — написал глава региона в своем Instagram.

Он добавил, что проверка по факту данного инцидента продолжится до тех пор, пока не будет установлена причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что 5 октября 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Предварительно, у школьников диагностировали отравление неустановленным веществом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

8 октября детей выписали из больницы, отмечается, что угрозы их здоровью нет.

Читайте также: Названы возможные причины массового отравления школьников в Великих Луках

отравлениеРоссиядети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Художества Евгении Васильевой: рисуй, воруй, люби

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Все мнения
О проекте