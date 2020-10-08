Стало известно о результатах анализов детей, которые потеряли сознание на линейке

Фото: pskov.ru / Портал государственных органов Псковской области

Анализы крови учеников школы № 7 в Великих Луках, госпитализированных из-за недомогания на торжественной линейке, показали полное отсутствие токсинов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 8 октября, в своих соцсетях.

— Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсинов, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина, — написал глава региона в своем Instagram.

Он добавил, что проверка по факту данного инцидента продолжится до тех пор, пока не будет установлена причина произошедшего.

Ранее сообщалось, что 5 октября 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу. Предварительно, у школьников диагностировали отравление неустановленным веществом. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

8 октября детей выписали из больницы, отмечается, что угрозы их здоровью нет.

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