Специалист рассказал, как включать компьютер с телефона

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Специалист платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, что можно дистанционно включать и выключать компьютер — при помощи смартфона.

По словам Гриценко, технология Wake-On-Lan (W-O-L) обеспечивает постоянную подачу питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер.

Кроме того, можно настроить прошивку материнской платы таким образом, чтобы компьютер включался при появлении напряжения в сети, и подключить его к сети через смартрозетку. Как только через смартрозетку начинает подаваться ток, компьютер включается и к нему можно подключаться через «клиенты удаленного доступа».

Управлять компьютером дистанционно можно при помощи приложений TeamViewer, Parallels, Microsoft Remote Desktop, цитирует эксперта агентство «Прайм».

Ранее эксперт объяснил, зачем нужен беззвучный режим в телефоне.

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