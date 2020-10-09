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Офтальмолог оценила вред детскому зрению от гаджетов
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Офтальмолог оценила вред детскому зрению от гаджетов

Татьяна Плотникова

Здоровье

Детский офтальмолог, рефракционный хирург Сати Агагулян заявила, что расхожее мнение о вреде гаджетов для зрения детей не вполне соответствует действительности.

По словам эксперта, излучение от мониторов и дисплеев не оказывает воздействия на остроту зрения, хотя может вызвать синдром усталости глаз при длительном использовании гаджетов.

Не рекомендуется читать с экрана устройства в транспорте, поскольку текст перед глазами дергается, что сильно влияет на зрение.

Агагулян также рассказала, как распознать проблемы со зрением.

— Если вы или ваш ребенок часто стали щуриться и жаловаться, что хуже видите вещи, которые раньше были отлично видны, то это повод насторожиться. Если ребенок говорит, что у него двоится в глазах, это может быть признаком косоглазия, — цитирует специалиста «Ридус».

Ране эксперт рассказала, как минимизировать последствия длительной работы за компьютером.

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