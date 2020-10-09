Врач рассказал о связи витамина D и заболеваемости COVID-19
Дефицит витамина D может иметь отношение к осеннему росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказал врач Сергей Малоземов.
По словам эксперта, есть научные исследования, подтверждающие, что дефицит данного витамина ухудшает прогноз при заболевании COVID-19. При этом нормальный уровень содержания витамина D в крови позволяет легче справиться с данным заболеванием, отмечает медик.
Источником витамина D в пище является жирная морская рыба и морепродукты, однако этого может быть недостаточно.
— Жизненная практика показывает, что большинству людей в российских условиях и с нашими пищевыми привычками надо еще принимать этот витамин дополнительно, — рассказал Малоземов в интервью радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве умерли 33 пациента с коронавирусом.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: ВОЗ сообщила о рекордном суточном приросте числа заболевших COVID-19