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Врач рассказал о связи витамина D и заболеваемости COVID-19
Фото: pixabay.com

Врач рассказал о связи витамина D и заболеваемости COVID-19

Татьяна Плотникова

Здоровье

Дефицит витамина D может иметь отношение к осеннему росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, рассказал врач Сергей Малоземов.

По словам эксперта, есть научные исследования, подтверждающие, что дефицит данного витамина ухудшает прогноз при заболевании COVID-19. При этом нормальный уровень содержания витамина D в крови позволяет легче справиться с данным заболеванием, отмечает медик.

Источником витамина D в пище является жирная морская рыба и морепродукты, однако этого может быть недостаточно.

— Жизненная практика показывает, что большинству людей в российских условиях и с нашими пищевыми привычками надо еще принимать этот витамин дополнительно, — рассказал Малоземов в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве умерли 33 пациента с коронавирусом.

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