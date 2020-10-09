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Опрос показал, как пандемия повлияла на соцпакеты в российских компаниях
Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

Опрос показал, как пандемия повлияла на соцпакеты в российских компаниях

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Подавляющее большинство российских компаний, представители которых приняли участие в исследовании сервиса «Работа.ру», не отказались от социальных пакетов для сотрудников.

Как выяснилось в ходе опроса, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, 71 процент компаний сохранил соцпакеты в прежнем виде. Еще два процента даже увеличили объем предоставляемых льгот. 16 процентов респондентов отметили, что им пришлось сократить соцпакеты.

При этом 22 процента оплачивают сотрудникам обучение, 16 процентов предоставляют полисы добровольного медицинского страхования, 14 процентов компенсируют расходы работников на отдых, 11 процентов платят за учебу и отдых детей сотрудников, пять процентов финансируют корпоративные пенсионные программы.

Почти половина опрошенных работодателей, 48 процентов, полагают, что наличие чая, кофе, фруктов в офисе является достаточной заботой о сотрудниках. 36 процентов считают, что достаточно достойной заработной платы. 34 процента считают нужным возмещать расходы на сотовую связь и интернет, 20 процентов — обучение, 16 процентов — проезд до места работы. 14 процентов компенсируют расходы на обеды, десять процентов — стоимость полисов ДМС, сообщает РБК.

Ранее были названы главные преимущества дистанционной работы.

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