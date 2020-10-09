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Аналитики оценили динамику цен на маски и перчатки
Фото: Скриншот видео с YouTube / Россия 24

Аналитики оценили динамику цен на маски и перчатки

Татьяна Плотникова

Товары

Эксперты компании «Такском» проанализировали свыше 22 миллиардов кассовых чеков и на основе полученных данных оценили изменение стоимости защитных масок и перчаток.

Как оказалось, в сентябре маски подешевели в сравнении с мартом на 24 процента. В среднем упаковка данного защитного средства стоит 113 рублей.

Стоимость перчаток, напротив, повысилась до 181 рубля (+34 процента). Антисептические средства в среднем стоят 403 рубля, что на 17 процентов выше мартовского уровня, сообщает RT.

Ранее врач-психиатр рассказал, что ношение маски обеспечивает комфорт в период пандемии.

Читайте также: Главврач больницы № 52 призвала москвичей соблюдать все санитарные меры

ценымедицинская маскаантисептик
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